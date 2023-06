Incroyable, il annonce les débuts de Messi dans son prochain club

Thomas Bourseau

Après le PSG, Lionel Messi pourrait finalement ne pas retrouver le FC Barcelone ou rejoindre Cristiano Ronaldo en Arabie saoudite. L’Inter Miami devrait rafler la mise et la date de ses débuts a même été communiquée par une source proche de l’opération.

Lionel Messi a quitté le PSG sur une défaite samedi dernier lors de la réception de Clermont au Parc des princes (3-2). Et maintenant ? La Liga a donné son aval au FC Barcelone selon Relevo concernant le plan de viabilité économique proposé par le club blaugrana pour son mercato et notamment pour le retour de Messi. Son père et agent Jorge Messi a confié lundi qu’il était convaincu que l’Argentin reviendrait au Barça .

Pas d’Arabie saoudite, le Barça ou l’Inter Miami pour Messi

Néanmoins, selon The Athletic , ce serait du 50/50 entre le FC Barcelone et l’Inter Miami d’après une source proche des négociations. Pire, la Major League Soccer commencerait sérieusement à croire en l’arrivée de Lionel Messi au sein de la franchise floridienne. Une source bien informée des mouvements de la direction de la MLS a confié à The Athletic que Messi n’envisagerait pas de rallier l’Arabie saoudite qui lui offre un pont d’or.

Première de Messi avec l’Inter Miami le 21 juillet ?