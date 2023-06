Mercato : Le PSG rate un coup en or, il imite Benzema et Messi

Jean de Teyssière

Les deux premiers mercato du Paris Saint-Germain version Luis Campos n'ont pas tenu toutes leurs promesses. Concernant la fenêtre hivernale, le PSG n'a recruté aucun joueur et n'a même manqué pour quelques minutes la signature de l'ailier marocain de Chelsea : Hakim Ziyech. Malheureusement pour le PSG, la chance semble être passée puisqu'il devrait rejoindre Karim Benzema et Lionel Messi en Arabie Saoudite la saison prochaine.

À quoi se joue un transfert. Durant le mercato hivernal 2023, Luis Campos et le PSG avaient décidé de s'attacher les services d'Hakim Ziyech. Tout semblait être prêt mais le deal a finalement capoté à cause de documents non envoyés par Chelsea à la toute fin du mercato. Passé minuit, il n'était plus possible de l'enrôler et les critiques ont alors plu sur Luis Campos. Et malheureusement pour le Portugais, le train ne repassera pas puisque Hakim Ziyech pourrait rejoindre dès cet été le championnat saoudien.

Ziyech veut quitter Chelsea

Avec le mercato XXL de Chelsea et les 600M€ dépensés en un hiver, les Blues ont effectif ultra fourni. Trop même. Certains joueurs ne se voient plus au club et décident de le quitter. C'est le cas d'Hakim Ziyech, dont le temps de jeu a fondu comme neige au soleil cette saison et qui, selon le journaliste italien Rudy Galetti, souhaiterait quitter le club cet été. Le Marocain, auteur d'une superbe Coupe du monde avec sa sélection avait d'ailleurs été désiré par le PSG mais un problème administratif de dernière avait empêché le deal de se faire...

L'Arabie Saoudite fonce sur Ziyech

Le train ne passe qu'une fois et le PSG peut s'en mordre les doigts. Selon Rudy Galetti, Hakim Ziyech pourrait en effet suivre les pas de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema ou encore Lionel Messi en cédant aux sirènes d'Arabie Saoudite. Le talentueux ailier droit discuterait depuis plusieurs mois avec le ministère des sports saoudien et une réunion devrait avoir lieu la semaine prochaine pour approfondir les discussions.