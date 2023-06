«Rentre en France et prends Benzema» : Il fait une incroyable révélation en direct

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Après 14 saisons passées au Real Madrid, Karim Benzema a fait le choix de quitter le club madrilène à l’issue de cette saison. L’attaquant français devrait s’engager avec Al-Ittihad, en Arabie saoudite. Frédéric Hermel, journaliste pour RMC, se souvient de tous les moments de Benzema au Real mais surtout des plus difficiles.

Karim Benzema a pris tout le monde de court. Alors qu’il envisageait clairement de prendre sa retraite au Real Madrid, l’attaquant français a finalement joué son dernier match avec le club madrilène le week-end dernier. Sauf grosse surprise, Karim Benzema devrait s’engager avec Al-Ittihad.

«Il aurait dû attendre encore un an»

Frédéric Hermel, le correspond RMC à Madrid, a été touché par cette sortie inattendue de Karim Benzema. « Les circonstances ont fait que Benzema n’a pas eu les adieux que son statut de légende du Real mérite. Les gens n'étaient pas préparés. En plus, quelques heures avant, il recevait un prix et disait que la réalité n'était pas internet. Il balayait tout d'un revers de main. Pas mal de gens étaient persuadés qu'il partirait mais dans un an, même au sein du club. Ou Karim a hésité, ou bien il n'a pas dit la vérité... ou les deux. Les gens ne s'y attendaient pas d'où cet adieu. Benzema, je ne vais pas dire qu'il a manqué sa sortie mais vu ce qu'il est, cela aurait mérité plus de préparation pour une plus belle sortie. Il aurait dû attendre encore un an. Là, tout le monde sait que le Real Madrid veut un 9 donc les prix vont monter », a expliqué le journaliste dans Génération After.

Transferts : Benzema affole le mercato, c'est signé https://t.co/5mcXnIwttX pic.twitter.com/JIbH8jnubS — le10sport (@le10sport) June 6, 2023

Benzema au Real Madrid, cela n’a pas toujours été rose