Surprise, le PSG tout proche de transférer un buteur ?

Axel Cornic

L’opération grand ménage est lancée au Paris Saint-Germain et si tout le monde parle de Lionel Messi ou de Neymar, Luis Campos a de nombreux autres dossiers chauds sur les bras. C’est le cas avec Mauro Icardi, qui a réalisé d’excellentes choses lors de son prêt à Galatasaray et qui semble intéresser plus d’un club en Europe.

Ancien numéro 9 de surface du PSG, Mauro Icardi semblait avoir perdu toute envie de jouer à Paris. Mais il a suffi d’un prêt d’une saison pour lui redonner le sourire et surtout redorer un peu sa réputation, lui qui a tout de même marqué 23 buts en 26 rencontres toutes compétitions confondues avec Galatasaray.

Mourinho veut Icardi

Le club stambouliote a plusieurs fois fait part de son souhaite de garder Mauro Icardi, dont le prêt n’a été assorti d’aucune option d’achat. Mais une autre piste a été évoquées ce dernières, avec La Gazzetta dello Sport qui a notamment parlé d’un intérêt prononcé de l’AS Roma de José Mourinho.

La Roma prêt à faire une offre de 8M€