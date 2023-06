Le PSG prépare une surprise avec ce buteur

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec le PSG, Mauro Icardi pourrait rester définitivement à Galatasaray en cas d'accord entre les trois parties. Si les négociations viennent à échouer, le buteur argentin de 30 ans a la possibilité de faire son retour en Italie. En effet, le PSG pourrait prêter Mauro Icardi à l'AS Rome.

Devenu indésirable au PSG, Mauro Icardi a été poussé vers la sortie par sa direction l'été dernier. Prêté à Galatasaray pour une durée d'un an, le buteur argentin de 30 ans a retrouvé des couleurs en Turquie. A tel point qu'il pourrait y rester.

PSG : Il a contacté Galtier, l'OM va en profiter https://t.co/rWeikPOhfP pic.twitter.com/LRd7LVoN42 — le10sport (@le10sport) June 6, 2023

L'AS Rome veut recruter Icardi

En effet, Galatasaray aimerait conserver Mauro Icardi définitivement, alors que le joueur se plairait beaucoup en Turquie. Reste à savoir si un accord sera trouvé avec le PSG, sachant que l'Argentin est sous contrat avec le club parisien jusqu'au 30 juin 2024.

Un prêt en Italie pour Icardi ?