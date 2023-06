Coup de tonnerre, le PSG a a bouclé un départ

Amadou Diawara

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2024, Christophe Galtier ne sera pas l'entraineur du PSG la saison prochaine. En effet, Luis Campos - le conseiller football parisien - aurait annoncé la nouvelle à son entraineur ces dernières heures. Reste à savoir qui prendra la place de Christophe Galtier sur le banc du PSG.

Arrivé au PSG à la fin de la dernière saison, Christophe Galtier a paraphé un bail de deux saisons à Paris. Toutefois, il pourrait ne pas aller au bout de son engagement dans la capitale française.

Réunion entre le PSG et Galtier

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, la direction du PSG a prévu de rencontrer Christophe Galtier cette semaine pour faire le point sur sa situation. Et en fonction de la motivation et de la capacité à poursuivre de leur entraineur, les hautes sphères parisiennes devaient sceller son avenir. Et il semblerait qu'elles aient décidé de se séparer de Christophe Galtier à l'intersaison.

Campos a annoncé le verdict à Galtier