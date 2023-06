Le PSG retrouve une vieille habitude avec Thierry Henry

Thomas Bourseau

Thierry Henry pourrait quitter les plateaux de télévision pour retrouver un banc de touche en Ligue 1… en tant qu’adjoint ! Julian Nagelsmann qui est pressenti pour être l’éventuel successeur de Christophe Galtier, aimerait faire d’Henry son adjoint. De quoi permettre au PSG de reprendre une vieille habitude avec les internationaux français. Tour d’horizon.

Et si Thierry Henry revenait sur un banc de touche de Ligue 1, après sa courte expérience de trois petits mois à l’AS Monaco entre 2018 et 2019, mais cette fois-ci en tant qu’entraîneur adjoint ? Selon Foot Mercato ou encore Le Parisien , il serait question d’un tandem Julian Nagelsmann - Thierry Henry au PSG pour la saison prochaine et dans le cadre de la succession de Christophe Galtier. Le Paris Saint-Germain semblerait valider cette option bien que le10sport.com vous ait affirmé lundi qu’il n’existait à ce jour aucun contact avec Julian Nagelsmann ou tout autre entraîneur. Et alors que Thierry Henry pourrait tout de même débarquer, il deviendrait le troisième international français à occuper ce poste au PSG.

Zoumana Camara, le dernier international français en date à avoir été adjoint au PSG

Depuis 2021, Zoumana Camara est en charge de l’équipe U19 du PSG et peut donc s’aguerrir en tant que coach grâce au championnat et à la Youth League, à savoir la Ligue des champions pour les équipes U19 des clubs en lice pour remporter la C1. Mais avant cela, « Papus » comme il est surnommé, a raccroché les crampons en 2015 au PSG avant de directement intégré le staff de Laurent Blanc la même année. Pendant six longues saisons, Zoumana Camara a été adjoint de Blanc, d’Unai Emery et de Thomas Tuchel. Après le licenciement de l’Allemand en décembre 2020, Camara n’est pas conservé par Mauricio Pochettino qui était arrivé avec son propre staff technique.



De quoi l’obliger à explorer de nouveaux horizons. En plus de sa position d’entraîneur des U19 qu’il occupe depuis 2021, Zoumana Camara est également le coordinateur sportif du club de la capitale, rien que ça. Belle reconversion pour l’un des chouchous des supporters et qui compte une toute petite sélection en 2001 avec l’équipe de France.

Le PSG a déjà sa réponse pour Thierry Henry https://t.co/UPWI9KZnj6 pic.twitter.com/KnQiJl2b1j — le10sport (@le10sport) June 6, 2023

Claude Makélélé a ouvert la voie fin 2011 avec Carlo Ancelotti

Avant Zoumana Camara, un autre international français a occupé le rôle d’entraîneur adjoint au PSG. Il s’agit de Claude Makélélé. Ayant fini sa carrière en tant que joueur professionnel au Paris Saint-Germain, club dans lequel il a évolué entre 2008 et 2011, Makélélé est entré dans le staff technique de Carlo Ancelotti en décembre 2011, quelques mois après son départ à la retraite.



Pendant deux saisons et demi et avec deux coachs différents, à savoir Ancelotti et Laurent Blanc dès l’été 2013, l’ancien international français aux 71 sélections a apporté son savoir et ses conseils au groupe du PSG avant de tenter, en vain, de voler de ses propres ailes en tant qu’entraîneur principal à Bastia et avec un peu plus de succès au KAS Eupen.

Et maintenant, au tour de Thierry Henry ?