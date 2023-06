Poussé dehors par le PSG, Neymar reçoit une terrible nouvelle

Amadou Diawara

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2027, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Neymar est poussé vers la sortie par sa direction. Alors que Lionel Messi a choisi de migrer vers l'Inter Miami, la star brésilienne pouvait espérer faire son retour au FC Barcelone à sa place. Toutefois, ce dossier serait au point mort actuellement.

Alors que son contrat arrivait à terme le 30 juin 2022, Neymar a prolongé un an plus tôt au PSG, et ce, pour ne pas partir librement et gratuitement dans un nouveau club. Ainsi, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le numéro 10 parisien est désormais engagé jusqu'au 30 juin 2027. Malgré tout, Neymar ne serait plus désiré par le PSG, qui lui indiquerait la porte de sortie.

Il n'y a rien entre Neymar et le Barça

Sachant que le PSG ne veut plus de lui, Neymar pouvait espérer retrouver le FC Barcelone cet été. Surtout que Lionel Messi a préféré s'engager librement et gratuitement en faveur de l'Inter Miami, plutôt que de revenir au Camp Nou. Toutefois, à en croire Fabrizio Romano, il n'y aurait absolument rien actuellement entre Neymar et le Barça, et ce, même si son agent Pini Zahavi est proche du président Joan Laporta.

Chelsea a ouvert les discussions pour Neymar

Toujours selon Fabrizio Romano, le PSG chercherait bien un nouveau point de chute à Neymar. Cependant, il n'y aurait aucune avancée avec aucun club. D'après les indiscrétions exclusives du 10 Sport, Chelsea s'est tout de même manifesté officiellement auprès du PSG pour ouvrir les négociations en vue d'un transfert du Brésilien. Affaire à suivre...