Pogba - OM : L'annonce qui va mettre le feu à Marseille

Autorisé à revenir sur les terrains en mars prochain, Paul Pogba ne sait toutefois pas pour quel club il jouera. Il est cependant fort probable que ce ne sera pas pour la Juventus. Des discussions ont été entamées pour une résiliation de contrat. Et l'OM serait prêt à sauter sur l'occasion comme ce fut le cas avec Adrien Rabiot il y a quelques semaines.

C'est la grosse information de ces derniers jours. En effet, le TAS a accepté de revoir la durée de la suspension de Paul Pogba à la baisse. Sanctionné pour avoir pris de la testostérone, l'ancien milieu de terrain de Manchester United devrait pourvoir rejouer dès le mois de mars prochain. Reste désormais à savoir pour quel club puisque la Juventus ne semble pas avoir l'intention de conserver son joueur qui va retrouver son salaire estimé à 10M€ par an, bonus compris.

«Pour lui, l'avenir est à Marseille ou en MLS»

Et ces derniers jours, une folle rumeur a circulé envoyant Paul Pogba à l'OM. Il faut dire que Patrice Evra interpellait récemment Medhi Benatia dans ce dossier : « Il veut jouer au football, où que ce soit, par exemple pourquoi pas l’OM (…) Je vais appeler Mehdi Benatia et lui dire que la porte est ouverte ». Mais en Italie, l'intérêt de l'OM pour Paulo Pogba est pris au sérieux. Au micro de Sky Sport, Ciro Venerato, journaliste pour Rai Sport, assure que « pour la Juventus, Pogba ne sera pas réintégré. Pour lui, l'avenir est à Marseille ou en MLS ». Une annonce qui devrait faire réagir à Marseille.

La Juventus confirme des discussions

D'ailleurs dans ce dossier, la Juventus a confirmé les discussions pour une résiliation du contrat de Paul Pogba. « Nous discutons avec son entourage. Pogba est un grand joueur et peut certainement encore jouer. Mais cela fait deux ans qu'entre les blessures et les disqualifications, il n'a pas joué. Ce sont des éléments à évaluer et en tout cas je confirme que nous sommes en train de parler avec son staff », a confié Maurizio Scanavino, l’administrateur délégué de la Vieille Dame.