OM : Le protégé de Roberto De Zerbi affole le mercato !

Véritable surprise de la saison, Leonardo Balerdi a déjà séduit Roberto De Zerbi, qui aurait été à la vase de la récente offre de prolongation qui lui aurait été présentée. L’Olympique de Marseille n’aurait pas encore eu de réponse, mais si le joueur a l’air plutôt tenté par l’idée de poursuivre son aventure dans le sud de la France, à l’étranger de plus en plus de clubs semblent lui faire les yeux doux.

Qui l’aurait cru ? Indésirable il y a encore un an et régulièrement pris pour cible par les supporters, Leonardo Balerdi a vu sa situation radicalement changer. Parmi les rares satisfaction de la dernière saison, le défenseur de l’OM est devenu un pilier de l’équipe et le nouveau coach Roberto De Zerbi miserait beaucoup d’espoirs sur lui, avec un nouveau contrat qui lui aurait d’ailleurs été proposé tout récemment.

Gasperini veut Balerdi à l’Atalanta

Les prestations de Balerdi ne sont toutefois pas passées inaperçues à l’étranger ! Ces derniers jours, la presse italienne a annoncé que Gian Piero Gasperini l’aurait beaucoup apprécié lors de la double confrontation en demi-finale de la Ligue Europa de mai dernier et le voudrait donc à l’Atalanta. La récente arrivée de Benjamin Godfrey n’aurait en rien changé sa volonté d’arracher l’Argentin à l’OM et à De Zerbi.

Successeur de Calafiori à Bologna ?