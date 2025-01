OM : Le mercato va faire une victime inattendue !

Arnaud De Kanel

Alors que Roberto De Zerbi espère renforcer son effectif dès cet hiver, l'OM s’active également dans le sens des départs. Plusieurs joueurs pourraient faire leurs valises au cours du mercato hivernal. Parmi eux, Chancel Mbemba figure en tête de liste, le club phocéen cherchant à lui offrir une porte de sortie. Amine Harit, dont la situation reste incertaine, pourrait lui aussi changer d’air dans les prochaines semaines. De son côté, Ruben Blanco, éloigné des terrains depuis sa blessure en août, semble lui aussi sur le départ.

L'OM a opéré un virage stratégique dans sa hiérarchie des gardiens de but l'été dernier. Pau Lopez, jusque-là titulaire, a été prêté à Gérone, ouvrant la voie à l’arrivée de Geronimo Rulli. L’international argentin s’est rapidement imposé comme le dernier rempart numéro un du club phocéen. Pour l’épauler, l’OM a misé sur Jeffrey de Lange, recruté durant la même fenêtre estivale. Le portier néerlandais a déjà eu l’occasion de montrer ses qualités en Coupe de France face à l’ASSE (0-4), un rôle de doublure qui rappelle celui tenu par Ruben Blanco ces dernières saisons. D'ailleurs, le portier espagnol pourrait plier bagages cet hiver.

L'OM met Blanco en vente

L’Olympique de Marseille s’apprête à agiter le marché des transferts cet hiver. Selon des informations relayées par La Provence, le club phocéen envisagerait de dégraisser son effectif dans les semaines à venir. Parmi les joueurs concernés, Ruben Blanco figure en bonne place. À l’image de Chancel Mbemba, qui n’a pas encore disputé la moindre minute cette saison, et d’Amine Harit, dont l’avenir à Marseille semble également s’écrire en pointillés, le gardien espagnol pourrait faire ses valises dès janvier. Le staff marseillais espère ainsi alléger sa masse salariale tout en offrant à ces joueurs un nouveau challenge.

Blanco est blessé depuis août

Cette décision de l'OM avec Ruben Blanco est assez inattendue puisqu'il n'est toujours pas remis de sa blessure. Arrivé en prêt à l’été 2022 en provenance du Celta Vigo, avant d’être définitivement transféré un an plus tard, le gardien de but de 29 ans a vu sa préparation estivale brusquement interrompue. Victime d’une grave blessure à la cheville lors d’une rencontre amicale face à Sunderland, début août, il a été contraint de mettre entre parenthèses ses ambitions pour la saison à venir. C'est d'ailleurs suite à cela que l'OM avait dégainé pour Jeffrey de Lange. Reste à voir si un club osera prendre le pari de le recruter.