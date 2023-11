OM : La star du mercato se fait dézinguer !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Une nouvelle fois muet devant le but samedi soir à Strasbourg, Pierre-Emerick Aubameyang est à la peine depuis sa signature à l'OM durant le mercato estival, lui qui était pourtant considéré comme la nouvelle star de l'effectif. Rachid Zeroual, le leader des South Winners, craque après du buteur gabonais et regrette amèrement son recrutement à l'OM.

Auteur d'un petit but seulement en 11 matchs de Ligue 1 depuis son transfert à l'OM cet été, Pierre-Emerick Aubameyang (34 ans) est très loin du rendement attendu par les supporters. Le buteur gabonais, passé notamment par le Borussia Dortmund, Arsenal et Chelsea avant de rallier le Vélodrome durant le mercato estival 2023, est l'une des grandes déceptions de l'OM en cette première moitié de saison, lui qui était pourtant attendu comme la nouvelle star. Et le puissant leader des South Winners , Rachid Zeroual, a chargé Aubameyang sur les ondes de RMC Sport .

« Il fallait qu’il reste en Angleterre »

« Moi ça va, mais j’aurais voulu que ce soit le club qui soit en forme, pas moi. On ne peut pas être patient avec Aubameyang, c’est pas possible. C’est le Club Med, il est venu en retraite. Avec lui, l’OM c’est l’Ehpad. Il s’est trompé de club. Il était bien en Angleterre, il fallait qu’il y reste. On voulait jouer le haut du tableau. Je ne vois pas ce qu’il est venu faire chez nous », lâche sèchement Zeroual, qui regrette donc amèrement la signature de Pierre-Emerick Aubameyang à l'OM cet été, d'autant que l'ancien joueur de Chelsea perçoit un salaire conséquent et qui avoisinerait les 700 000€ par mois.

« On n’a pas signé Cristiano Ronaldo »