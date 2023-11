OL : Une surprise pour le prochain entraîneur ?

Hugo Chirossel

Ce jeudi, l’OL a officialisé le départ de Fabio Grosso, deux mois seulement après son arrivée. En attendant de trouver un nouvel entraîneur, les Gones ont confié les rênes de l’équipe à Pierre Sage, directeur du centre de formation. Mais ce dernier pourrait finalement rester en poste plus longtemps que prévu.

Nommé entraîneur en septembre dernier à la place de Laurent Blanc, Fabio Grosso n’aura pas réussi à redresser la barre à l’OL. Les Gones sont toujours bons derniers de Ligue 1, avec une seule victoire à leur actif. Des mauvais résultats dont le technicien italien a fait les frais, lui qui a été démis de ses fonctions ce jeudi.

«J’ai dit oui automatiquement»

Pour remplacer Fabio Grosso, l'OL a décidé de nommer Pierre Sage en tant qu’entraîneur intérimaire. « J’ai dit oui automatiquement. C’est un devoir d’aider », a notamment déclaré le directeur du centre de formation lyonnais ce jeudi en conférence de presse, avant le déplacement à Lens samedi.

Sage pourrait rester plus longtemps que prévu