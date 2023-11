OL : Le successeur de Grosso lâche ses vérités

Thibault Morlain

Fabio Grosso ne sera donc resté que quelques semaines sur le banc de l’OL. Nommé entraîneur des Gones à la place de Laurent Blanc en cours de saison, l’Italien vient d’être démis de ses fonctions, n’arrivant pas à inverser la situation de crise à Lyon. Dans l’attente de trouver un nouvel entraîneur, l’OL a décidé de nommer Pierre Sage pour assurer l’intérim. Et ce jeudi, il a pris la parole à propos de sa situation.

Dernier de Ligue 1, l’OL connait une saison catastrophique. Et pour ne rien arranger, les entraîneurs s’enchainent sur le banc des Gones. Alors que Laurent Blanc avait débuté la saison, le Cévenol avait été remplacé par Fabio Grosso. Mais voilà que l’Italien a déjà été remercié par John Textor. En danger, Grosso a fait ses valises ce jeudi et dans la foulée, l’OL a annoncé que Pierre Sage assurerait l’intérim à Lyon.

« J'ai dit oui automatiquement »

A peine nommé intérimaire à l’OL, Pierre Sage s’est présenté en conférence de presse ce jeudi. Alors qu’il sera sur le banc des Gones face au RC Lens et peut-être pour quelques rencontres, il a confié, rapporté par RMC : « C'est bizarre de me voir ici, ça me fait bizarre aussi. Je vais essayer d'être à la hauteur. Je suis au service de mon club, on m'a appelé ce matin pour remplacer le coach au pied levé avec le staff en place. C'est difficile de prendre du recul sur la situation, c'est un peu surprenant. (…) J'ai dit oui automatiquement. C'est un devoir d'aider. Je l'ai dit aux joueurs. J'ai l'ambition de les aider. Pour redresser la situation. Je raisonne au quotidien. Il a fallu agir directement. On fera tout ce qu'on peut pour que les choses tournent dans le bon sens. (…) Quand la décision a été prise ce matin, je me suis centré sur aujourd'hui. Si samedi soir on me dit qu'un nouveau coach arrive, je serais très content pour le club, je ne raisonne pas en long terme ».

« Ma mission est de gérer le quotidien, et préparer un futur pour un futur staff »