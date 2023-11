Un ancien de l’OM vers l’OL, l’histoire se répète ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

C’est déjà terminé pour Fabio Grosso, mis à pied ce jeudi par l’Olympique Lyonnais après deux mois passés sur le banc de touche. Alors que Pierre Sage va assurer l’intérim dans un premier temps, les recherches sont lancées pour dénicher un nouvel entraîneur capable de redresser la situation, et le choix pourrait se porter sur un ancien de l’OM. Ce ne serait pas une première pour les Gones…

Lanterne rouge de Ligue 1 après 12 matches disputés, en attendant la rencontre face à l’OM reprogrammée le 6 décembre, l’Olympique Lyonnais n’a pas laissé de temps supplémentaire à Fabio Grosso. Au lendemain d’un échange avec John Textor, l’Italien a été mis à pied ce jeudi matin, Pierre Sage prenant l’intérim avec une première séance d’entraînement dans la matinée. Le directeur du centre de formation de l’OL sera sur le banc face à Lens samedi, en attendant l’arrivée d’un nouvel entraîneur. Les pistes sont d’ailleurs nombreuses.

Deux anciens Marseillais dans le viseur de Lyon

Bruno Genesio, Cláudio Caçapa, Antoine Kombouaré ou encore Frédéric Antonetti ont notamment été évoqués ces dernières heures parmi les candidats à la succession de Fabio Grosso, au même titre que Jorge Sampaoli et Igor Tudor, les deux anciens entraîneurs de l’OM. Après avoir attiré David Friio, ex-directeur sportif marseillais, l’OL pourrait donc encore opter pour un ancien de la cité phocéenne, et ce ne serait pas une première dans son histoire.

Trois entraîneurs sont passés par l’OL et l’OM

Ils sont en effet trois à avoir dirigé au cours de leur carrière les deux clubs. Lucien Troupel a été le premier, passant chez les Gones de 1955 à 1959, puis à Marseille de 1959 à 1962. Les deux autres ont réalisé le chemin inverse, découvrant l'OL une fois leur aventure du côté du Vélodrome achevée. Alain Perrin a d’abord été à la tête de l’OM entre 2002 et 2004, puis s’est engagé en faveur du club dirigé alors par Jean-Michel Aulas pour une saison (2007-2008). Le dernier en date se nomme Rudi Garcia, rejoignant l’Olympique de Marseille au début du projet McCourt, entre 2016 et 2019, avant de filer à l’OL quelques mois après son départ, jusqu’en mai 2021. Une arrivée qui l’avait alors placé dans le collimateur des supporters phocéens, mais également de certains joueurs de l’OM, à l’instar de Dimitri Payet.

Tudor ou Sampoli va-t-il aussi s’attirer les foudres des Marseillais ?