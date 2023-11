Ils ont abandonné l'OM, l'OL va en profiter ?

Amadou Diawara

Attendu à l'OL, David Friio pourrait acter le départ de Fabio Grosso dès son arrivée à Lyon. Pour pallier le potentiel départ de l'Italien, les Gones auraient coché trois noms : Bruno Genesio, Jorge Sampaoli et Igor Tudor. Et en attendant la signature de l'un de ces entraineurs, Pierre Sage pourrait assurer l'intérim.

Le 18 septembre, l'OL a décidé d'installer Fabio Grosso sur son banc, et ce, en lieu et place de Laurent Blanc. Toutefois, le technicien italien n'arrive pas du tout à remplir sa mission chez les Gones , à savoir sauver le navire lyonnais. En effet, l'OL cale à la dernière place de Ligue 1 avec seulement 7 points pris en 12 matchs joués.

Sampaoli et Tudor ont lâché l'OM

Pour redresser la barre lyonnaise, John Textor aurait décidé de s'offrir les services de David Friio, ancien directeur sportif de l'OM. Et à en croire RMC Sport , ce dernier pourrait provoquer le départ de Fabio Grosso dès son arrivée à Lyon.

Sampaoli et Tudor dans le viseur de l'OL ?