Mercato : L'OL snobé par un ancien de l'OM ?

Un peu plus de deux mois après son arrivée en lieu et place de Laurent Blanc, Fabio Grosso est déjà menacé à l’OL. Les résultats ne sont toujours pas au rendez-vous et le technicien italien pourrait en faire les frais. En ce sens, la piste menant à Jorge Sampaoli est évoquée ces derniers jours, mais l’ancien entraîneur de l’OM pourrait finalement rebondir ailleurs.

« Je l’aime beaucoup. Je vais lui parler cette semaine afin de régler nos problèmes sur nos performances. On verra bien . » Interrogé par RMC mercredi, John Textor a annoncé qu’il comptait s’entretenir avec Fabio Grosso prochainement. Reste à savoir quel sera l’objet de leur discussion, l’entraîneur de l’OL étant annoncé proche de la sortie.

OL : Une surprise préparée pour remplacer Grosso ? https://t.co/7aRHuOFYv0 pic.twitter.com/mDF8F7ys46 — le10sport (@le10sport) November 28, 2023

Sampaoli annoncé dans le viseur de l’OL

Arrivé sur le banc lyonnais mi-septembre, Fabio Grosso n’a pas réussi à redresser la situation sportive de l’OL, bon dernier de Ligue 1. John Textor pourrait alors décider de nouveau de changer d’entraîneur en cours de saison. En ce sens, So Foot indiquait qu’il pensait à Jorge Sampaoli.

Sampaoli proche de Boca Juniors ?