Le patron de l’OL lâche une annonce pour Grosso !

Débarqué en cours de saison pour remplacer Laurent Blanc comme entraîneur de l’OL, Fabio Grosso n’a toujours pas sorti les Gones de la crise. Alors que les Lyonnais sont bons derniers de Ligue 1, les critiques se multiplient à l’encontre de l’Italien. Faut-il craindre déjà le pire pour l’avenir de Grosso ? John Textor a fait le point ce mardi.

Alors qu’on espérait un déclic de l’OL après la victoire face à Rennes, cela n’a pas été le cas. En effet, dimanche dernier, les Gones ont rechuté, s’inclinant face au LOSC. Après ce revers, les joueurs de Fabio Grosso sont toujours bloqués à la dernière place de Ligue 1. La situation devient de plus en plus critique à Lyon et forcément, des questions commencent à se poser sur l’avenir de Grosso sur le banc de l’OL.



OL : Une surprise préparée pour remplacer Grosso ? https://t.co/7aRHuOFYv0 pic.twitter.com/mDF8F7ys46 — le10sport (@le10sport) November 28, 2023

« Je vais lui parler cette semaine »

Ces dernières heures, L’Equipe annonçait un futur entretien entre Fabio Grosso et John Textor. Une information confirmée par le patron de l’OL. En effet, ce mardi, au sortir d’une réunion avec la DNCG, Textor a confié à RMC : « Je l’aime beaucoup. Je vais lui parler cette semaine afin de régler nos problèmes sur nos performances. On verra bien ».

Un nouvel entraîneur à l’OL ?

Cette réunion s’annonce donc importante pour l’avenir de Fabio Grosso à l’OL. Restera ? Ne restera pas ? Tout semble être possible alors que des noms commencent déjà à circuler pour venir le remplacer à Lyon au cas où. Néanmoins, les pistes menant à Bruno Génésio ou encore Frédéric Antonetti auraient été démenties par les Gones. A suivre…