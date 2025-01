Nouveau buteur à l’OM, la date est annoncée ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L’OM est en quête d’un nouveau buteur suite au départ d’Elye Wahi qui a rejoint l’Eintracht Francfort cet hiver, et les pistes se multiplient à ce sujet depuis plusieurs jours maintenant. Toutefois, Daniel Riolo estimel que la direction de l’OM préfèrerait attendre l’été prochain avant de sortir le chéquier sur un gros transfert…

Amine Gouiri (Rennes), Santiago Gimenez (Feyenoord), Evan Ferguson (Brighton), Brian Brobbey (Ajax Amsterdam)… Qui sera le prochain buteur tant attendu par l’OM ? Le club phocéen a récemment officialisé le départ d’Elye Wahi à l’Eintracht Francfort (26M€ + divers bonus), et il s’agit désormais de remplacer numériquement l’ancien numéro 9 pour offrir une nouvelle cartouche à Roberto De Zerbi, le coach de l’OM.

« Ils n’ont pas d’oseille… »

Lundi soir, au micro de l’After Foot sur RMC Sport, Daniel Riolo a livré son ressenti sur ce feuilleton du nouveau buteur à l’OM : « L'attaquant, on sait que De Zerbi le veut. L'idée de terminer la saison avec Maupay, Vaz et Rowe a fait son chemin, mais si on peut faire mieux, ils vont faire mieux. Je ne sais pas dans quel état d'esprit sont Longoria et Benatia dans les modifications qu'ils veulent apporter sur le long terme. Ils sont dans le court terme, je ne suis pas sûr que l'idée est de claquer beaucoup d'oseille car un, ils ne l'ont pas et deux, c'est pas maintenant que c'est prévu, mais plus à la fin de la saison », confie l’éditorialiste, qui estime donc que l’OM devrait attendre l’été prochain pour recruter son futur grand attaquant.

« Il y a cette trouille »

« Renforcer l'équipe, il y a cette trouille qui les habite, de laisser échapper les trois premières places du classement. Donc il faut verrouiller », poursuit Riolo. En clair, l’OM pourrait donc faire patienter Roberto De Zerbi jusqu’en fin de saison pour sa nouvelle recrue offensive.