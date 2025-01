Un joueur du PSG affole la fin du mercato !

Axel Cornic

Actuellement prêté à Besiktas, Cher Ndour pourrait revenir au Paris Saint-Germain, mais pas pour y rester. L’idée des dirigeants serait en effet de le rapatrier avant de boucler un transfert sec et ainsi débloquer le prêt de Milan Skriniar, indésirable de Luis Enrique que l’on annonce du côté de Fenerbahçe.

Ça devrait encore bouger à Paris en cette fin de mercato. Après le départ de Randal Kolo Muani vers la Juventus, les dirigeants du PSG aimeraient bcouler également le prêt de Milan Skriniar, qui n’a quasiment pas joué lors de la première partie de saison. Le Slovaque aurait déjà passé ses visites médicales avec Fenerbahçe, mais pour le moment il attend encore la validation de la part de son club.

Le PSG cherche un nouveau club pour Ndour

Car le PSG est encore bloqué par la limite fixée pour les prêts au cours d’une seule saison ! Pour libérer Kolo Muani, il a en effet fallu rompre le contrat de Juan Bernat, qui a ensuite signé pour six mois avec Villarreal. Et pour Skriniar, le sacrifié ne devrait autre que Cher Ndour, prêté l’été dernier à Besiktas et qu’on annonce sur le départ cet hiver.

Bologna rentre dans la danse

Le milieu de terrain italien, qui ne rentre clairement pas dans les plans de Luis Enrique, semble intéresser pas mal de clubs en Serie A. D’après les informations de La Stampa, après la Fiorentina c’est Bologna qui aurait fait irruption dans ce dossier, avec l’intention d’offrir un nouveau renfort à Vincenzo Italiano.