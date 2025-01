40M€ : Un club de Ligue 1 régale le RC Lens !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet hiver, la priorité du RC Lens était de dégraisser son effectif. Dans cette optique, les dirigeants des Sang-et-Or n'ont pas chômé avec le départ d'Abdukodir Khusanov à Manchester City pour environ 50M€, bonus compris. Mais en Ligue 1, un club pourrait également renflouer les caisses lensoises à savoir le Stade Rennais.

Au moment où le mercato d'hiver a ouvert ses portes, la donne était clair pour le RC Lens qui cherchait à renflouer ses caisses. Il faut dire que l'été dernier, les Sang-et-Or ont vu les départs de Kevin Danso et Neil El Aynaoui capoter au dernier moment. Pour compenser, il fallait vendre durant ce mois de janvier, et les Lensois ne font pas les choses à moitié puisque Abdukodir Khusanov a rejoint Manchester City pour 50M€, bonus compris, tandis que Brice Samba s'est engagé avec le Stade Rennais qui a déboursé environ 15M€.

Une offre de 15M€ du RC Lens pour Mostafa Mohamed ? Le retour du buteur pourrait surprendre à Nantes… ⚽

➡️ https://t.co/wiO49V6d6D pic.twitter.com/vI5blWP3ln — le10sport (@le10sport) January 27, 2025

Après Samba, Rennes dégaine pour Danso

Et ce n'est pas encore terminé. En effet, selon les informations de L'EQUIPE, Rennes souhaite toujours piocher du côté du RC Lens et aurait dégainé une première offre estimée 22M€ pour Kevin Danso. Proche de rejoindre l'AS Roma l'été dernier, le roc autrichien est toujours sur le départ, et visiblement, le club breton a envie de reformer la colonne vertébrale de l'équipe qui avait terminé deuxième de Ligue 1 derrière le PSG en 2023 puisque Brice Samba et Seko Fofana ont déjà rejoint Rennes.

Lens réclame 30M€, bonus compris

Il faut dire que le président du club breton n'est autre que l'ancien directeur général du RC Lens, Arnaud Pouille. Cela permet de fluidifier les discussions, mais pas nécessairement d'obtenir un rabais sur les transferts. Et pour cause, selon L'EQUIPE, les Lensois réclament 25M€ + 5M€ de bonus pour Kevin Danso alors que Wolverhampton est également dans le coup. Et si jamais le Stade Rennais répond aux exigences des Sang-et-Or, cela ferait quasiment 40M€ envoyés dans les caisses du club artésien après les 15M€ du transfert de Brice Samba.