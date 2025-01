«J’ai tout donné» : Neymar annonce la fin !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Neymar n’aura pas l’occasion de sauver son passage en Arabie saoudite. Une année et demie après son transfert à Al-Hilal, permettant au PSG de récupérer 90M€, la star brésilienne a résilié son contrat avec la formation saoudienne, après avoir disputé seulement 7 matches, et souhaite maintenant se relancer du côté de Santos, son club formateur.

Les adieux de Neymar

Alors que son retour au bercail semble inéluctable, Neymar a fait ses adieux à Al-Hilal dans un message publié sur les réseaux sociaux. « A tout le monde à Al Hilal, aux fans, merci. J'ai tout donné pour jouer et j'aurais aimé que nous vivions de meilleurs moments ensemble sur le terrain. A l'Arabie saoudite, merci de m'avoir offert, à moi et à ma famille, une nouvelle maison et de nouvelles expériences », a écrit l’ancien numéro 10 du PSG.

« Je vous soutiendrai toujours »

« Je connais maintenant la vraie Arabie saoudite et j'ai des amis pour la vie. J'ai toujours ressenti votre amour et votre passion pour le jeu, poursuit Neymar dans son message. Je suivrai votre parcours en tant que club et en tant que pays jusqu'en 2034. Votre avenir sera incroyable, des choses spéciales se produisent. Et je vous soutiendrai toujours! »