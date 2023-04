Messi - PSG : Une star débarque pour son transfert

Thibault Morlain

En fin de contrat au PSG, Lionel Messi semble désormais plus proche d'un départ qu'une prolongation. Et pour son avenir, l'Argentin est notamment annoncé de retour au FC Barcelone. En Catalogne, il pourrait alors évoluer aux côtés de Robert Lewandowski et ce mardi, le Polonais s'est prononcé sur Messi.

Dans l'obligation de quitter le FC Barcelone en 2021, Lionel Messi pourrait bien revenir chez lui d'ici quelques mois. En effet, alors que son contrat avec le PSG arrive à expiration, La Pulga fait énormément parler en Catalogne. Désormais, le Barça ne se cache plus concernant sa volonté de rapatrier Messi.

Le PSG veut offrir un crack à Mbappé, une offre va partir https://t.co/HyszcbBxZC pic.twitter.com/PcSLJ6LydO — le10sport (@le10sport) April 11, 2023

« Messi appartient au Barça »

Et même le vestiaire de Xavi s'y met dans ce dossier Lionel Messi. En effet, voilà Robert Lewandowski qui a ouvert la porte à l'actuel joueur du PSG. A l'occasion d'une conférence de presse, rapportée par Mundo Deportivo , l'attaquant du FC Barcelone a lâché : « Messi appartient au Barça et s'il revient, ça sera quelque chose d'incroyable ».

« J'espère que la saison prochaine nous pourrons jouer ensemble »