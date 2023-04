PSG : Flop garanti avec la stratégie du mercato ?

La rédaction

En quête d’un 11ème titre de champion de France, le PSG par l’intermédiaire de son conseiller sportif Luis Campos est également tourné vers son mercato estival. Depuis l’arrivée du Portugais en juin 2022, le club parisien a adopté une stratégie visant à recruter français, et notamment des joueurs issus de Ligue 1. Si certains noms comme Jean-Clair Todibo (OGC Nice), Rayan Cherki (Lyon), ou encore Youssouf Fofana (AS Monaco) sont annoncés dans le viseur du PSG, ce type de recrutement n’a pas toujours fonctionné depuis l’arrivée de QSI au sein du club de la capitale. Retour sur certaines erreurs de casting.

1) Milan Bisevac : 2011-2012

Le 25 juillet 2011, Milan Bisevac signe au PSG (qui vient tout juste d’être racheté par le fond d’investissement QSI) contre 3,5 M€. Après 3 saisons pleines du côté de Valenciennes, le défenseur serbe rallie donc la capitale, et ne semble guère impressionné de la pression d’un tel transfert. « Moi, j’ai connu cela à l’Étoile Rouge Belgrade, où les supporteurs pouvaient entrer dans les vestiaires pour nous demander de gagner. Je n’ai pas peur de la pression. Je préfère même qu’il y en ait, je suis plus concentré et je fais de meilleures performances » , déclarait même Milan Bisevac lors de sa signature. Repositionné arrière droit par Carlo Ancelotti, le joueur ne réussira jamais à convaincre le PSG malgré un titre de joueur du mois acquis en janvier 2012. Le Serbe s’engage alors à l’OL pour 2,75 M€, et après seulement une saison pour 25 rencontres disputées sous le maillot parisien.

2) Lucas Digne : 2013-2016

Formé au LOSC avec qui il réalise 2 saisons très intéressantes, Lucas Digne est transféré au PSG le 17 juillet 2013 contre un chèque de 15 M€. Considéré comme l’un des latéraux gauche les plus prometteurs du championnat de France, c’est en tant que doublure de l’expérimenté Maxwell que Lucas Digne débute au PSG. Problème, le jeune joueur ne parviendra jamais à véritablement s’imposer au sein du onze de départ. En manque de temps de jeu, ce dernier rejoint tout d’abord l’AS Rome en prêt lors de la saison 2015-2016, avant d’être définitivement transféré au FC Barcelone à l’été 2016 contre 16,5 M€.

3) Serge Aurier : 2014-2015 en prêt, 2015-2017

Formé au RC Lens, c’est véritablement du côté de Toulouse que Serge Aurier se révèle aux yeux des dirigeants parisiens, en recherche d’un latéral droit. Ainsi, c’est tout d’abord sous la forme d’un prêt avec option d’achat que l’Ivoirien signe au PSG pour la saison 2014-2015. Après une 1ère saison d’adaptation, ce dernier signé définitivement à Paris lors de l’été 2015 contre 10 M€. Serge Aurier se rend rapidement indispensable dans l’équipe de Laurent Blanc, mais son aventure parisienne tourne au vinaigre lorsque le 16 février 2016 , l’Ivoirien insulte son entraîneur de « Fiotte » . S’il sera condamné à jouer avec l’équipe réserve pendant quelque temps, le latéral droit se fait une nouvelle fois remarquer en mars 2017, en mettant plus de 8 minutes à entrer en jeu lors d’une rencontre face à Lorient. Ce même été, Serge Aurier est transféré aux Spurs de Tottenham pour un montant de 25 M€.

4) Layvin Kurzawa : Depuis 2015

Sensation à l’AS Monaco où il dispute pas moins de 97 rencontres, Layvin Kurzawa signe le 27 août 2015 au PSG contre 23 M€. Si aujourd’hui le natif de Fréjus est clairement devenu indésirable au sein du club parisien, le latéral gauche avait pourtant montré de belles promesses lors de ses premières saisons à Paris. Mais sa constante inconstance lui ont valu d’être relégué à de nombreuses reprises sur le banc de touche, les entraîneurs lui préférant Yuri Berchiche (2017-2018), puis Juan Bernat, arrivé en provenance du Bayern Munich en 2018. Malgré des prestations en dents de scie, Layvin Kurzawa a été prolongé en 2020 par le directeur sportif du PSG de l’époque, Leonardo. Prêté cette saison à Fulham, le défenseur n’a pas donné satisfaction, et devrait retourner à Paris cet été, où son contrat court jusqu’en juin 2024.

5) Hatem Ben Arfa : 2016-2018

Grand espoir du football français à ses débuts, Hatem Ben Arfa aura connu des hauts et des bas dans sa carrière. Après un retour très remarqué en France du côté de l’OGC Nice lors de la saison 2015-2016, l’ancien de l’OM s’engage au PSG libre de tout contrat. Mais au milieu des différentes vedettes du club parisien, Ben Arfa peine à trouver sa place. Très peu utilisé par Unaï Emery, ce dernier ronge son frein à Paris, alors qu’il ne dispute aucune rencontre de la saison 207-2018. Libre comme l’air, l’ex international Français s’engage à l’été 2018 avec le Stade Rennais.

6) Hugo Ekitike : Depuis 2022

Révélé lors de la saison 2021-2022 du côté du Stade de Reims, Hugo Ekitike s’engage à l’été 2022 avec le PSG sous la forme d’un prêt avec une option d’achat obligatoire de 35 M€. Attaquant longiligne, Ekitike ne dispute que très peu de minutes dans le PSG de Christophe Galtier. Auteur de seulement 4 buts cette saison, l’avant-centre de 20 ans peine à se démarquer dans un duo d’attaquant composé de Kylian Mbappé et Lionel Messi. Symbole d’un premier mercato estival compliqué de la part de Luis Campos, Hugo Ekitike ne semble pas avoir réussi son pari, et Paris non plus