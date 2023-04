Galtier - PSG : Une réunion peut tout faire basculer

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que le PSG réalise une saison poussive, Christophe Galtier pourrait être sacrifié en fin de saison malgré la présence de Luis Campos à la tête du secteur sportif. Thiago Motta est notamment visé en cas de changement sur le banc de touche, mais à Bologne, on travaille déjà sur la prolongation de l’Italien qui fait l’unanimité.

Nommé à la tête du PSG l’été dernier, profitant de son excellente entente avec Luis Campos, Christophe Galtier n’est pas parvenu à faire taire les plus sceptiques et pourrait plier bagage en fin de saison. Plusieurs noms circulent déjà pour prendre sa succession, dont celui de Thiago Motta, réalisant un excellent travail du côté de Bologne. Au sein de la formation italienne, on travaille déjà pour éviter le départ de l’ancien milieu.

Galtier : Insulté avec le PSG, «moi je les massacre» https://t.co/yE4lQf7tDl pic.twitter.com/0TnvytCaek — le10sport (@le10sport) April 11, 2023

Bologne veut blinder Thiago Motta

Selon les informations de la Gazzetta dello Sport , Bologne entend conserver Thiago Motta et travaille déjà sur un nouveau contrat, l’actuel prenant fin en 2024. La formation italienne désire construire un projet sur le long terme avec l’ancien joueur du PSG et aurait déjà prévu d’avancer le rendez-vous programmé initialement fin mai avec lui afin d’écarter la concurrence.

Le PSG bientôt fixé, le rendez-vous est pris

Outre le PSG, l’Inter lorgnerait également Thiago Motta, incitant Bologne à accélérer pour conserver son entraîneur. Le club pourrait ainsi discuter d’un nouveau bail à la fin du mois, en marge du match contre la Juventus lorsque le président Joey Saputo sera de retour en ville pour assister à la rencontre. Si les deux parties parvenaient à trouver un terrain d’entente, Thiago Motta pourrait alors être lié à Bologne jusqu’à la fin de l’exercice 2024/25, obligeant le PSG à étudier d’autres pistes en cas de départ de Christophe Galtier. Le nom de Zinedine Zidane circule toujours dans la capitale, alors que Julian Nagelsmann, José Mourinho et même Marcelo Gallardo seraient également ciblés.