C’est confirmé, le PSG prépare du lourd pour Mbappé

Le PSG a déjà tranché au sujet de Kylian Mbappé. Les dirigeants sont clairs, il n'est pas question de se séparer de l'international français lors du prochain mercato estival, malgré la menace Real Madrid. Le club parisien ambitionne, toujours, de bâtir son projet autour du champion du monde 1998 et de l'entourer de joueurs Mbappé-compatibles.

Lié au PSG jusqu'en juin 2024, Kylian Mbappé ne cache pas son attachement au PSG. Pourtant, les rumeurs sur son avenir se font de plus en plus nombreuses, notamment en Espagne où on guette le moindre de ses mouvements et déclarations. Le Real Madrid garderait toujours un œil sur sa situation, mais le PSG a déjà lâché sa réponse.





Mbappé devrait rester la saison prochaine

Selon les informations d' As, le PSG ne compte pas se séparer de Kylian Mbappé lors du prochain mercato estival. Le club de la capitale voudrait s'appuyer sur le champion du monde 2018 pour développer son projet sportif. Ainsi, les responsables rechercheraient des joueurs, qui pourraient s'entendre avec Mbappé, aussi bien sur le terrain qu'à l'extérieur.

Un recrutement made in France pour le satisfaire ?

Le média espagnol annonce que le PSG souhaiterait donner un accent français à son recrutement. Les responsables rechercheraient, en priorité, des profils tricolores, qui connaissent la Ligue 1. Certains noms ont filtré comme ceux de Randal Kolo Muani (Entracht Francfort) ou encore de Manu Koné (Borussia Mönchengladbach). Un intérêt dévoilé par le 10Sport.com en exclusivité.