PSG : Messi réclamé à l'étranger, il réagit

Thibault Morlain

En fin de contrat au PSG, Lionel Messi semblerait désormais se rapprocher d'un départ libre à l'issue de la saison. Pour aller où ? Un retour au FC Barcelone est évoqué et en Catalogne, les fans blaugrana n'hésitent d'ailleurs pas à scander le nom de Messi. L'appel du pied est très clair et Xavi a réagi à cela.

Alors que la fin semble désormais actée entre le PSG et Lionel Messi, l'idée d'un retour au FC Barcelone prend de plus en plus d'ampleur. Le Barça rêverait de revoir La Pulga est désormais, en Catalogne, on ne se cache plus. Ce lundi, face à Gérone, encore une fois, le public du Camp Nou a scandé le nom de Messi à la 10ème minute du match.

« Je vois qu'il génère du désir »

L'opération Lionel Messi est ainsi lancée à Barcelone et suite à ce nouvel appel du public blaugrana, Xavi a réagi. En conférence de presse, l'entraîneur du Barça a lâché : « Quant à Leo, je vois qu'il génère du désir. Ça fait deux matchs qu'ils scandent son nom, mais nous verrons si cela arrive ».

« On est dans l'ère post-Messi »