Messi - PSG : Une étonnante condition révélée pour son transfert

Depuis plusieurs semaines, le cas Lionel Messi agite le mercato. Le joueur du PSG, en fin de contrat en juin, se verrait bien retourner au FC Barcelone si l’opération est faisable pour le club blaugrana. Mais voilà que cela serait loin d'être évident. Alors que les finances du Barça pourrait mettre à mal ce transfert, une autre condition serait également nécéssaire.

Rien n’est encore assuré concernant l’avenir de Lionel Messi mais il est clair que la tendance va désormais en faveur d’un retour de l’Argentin au FC Barcelone plutôt qu'à une prolongation de contrat au PSG. Les médias espagnols ont affirmé à plusieurs reprises que le clan Messi avait rencontré Joan Laporta et bon nombre de joueurs blaugrana ont publiquement appelé Messi à revenir au Camp Nou.

La condition d’un retour de Messi au Barça

Pour la BBC , le journaliste Guillem Balague a lâché l’une des conditions d’un retour de Messi au Barça : « Laporta devra présenter des excuses en son nom et au nom de tous les membres du club qui ont orchestré son départ. » a-t-il affirmé. En effet, c’est le président du club catalan qui avait poussé Lionel Messi à quitter le FC Barcelone, dans le but d’équilibrer les comptes.

