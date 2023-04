Messi - PSG : Le coup de théâtre prend forme

Arnaud De Kanel

Alors qu'il semblait parti pour prolonger après une première partie de saison dans ses standards, Lionel Messi n'y est plus depuis le retour de la Coupe du monde et s'éloigne jour après jour du PSG. A l'heure actuelle, la tendance serait à un départ pour La Pulga qui dispose de deux offres.

A l'image de ses coéquipiers, Lionel Messi n'y est plus depuis la reprise post-Coupe du monde. L'Argentin est à l'arrêt complet et semble totalement désintéressé du PSG depuis qu'il a assouvi son rêve ultime : soulever le Mondial. Héros de tout un peuple, il connait un tout autre accueil lorsqu'il rentre en France. Son attitude sur le terrain aussi bien qu'en dehors agace les supporters qui l'ont sifflé lors de la rencontre face à Lyon dimanche. Un accueil hostile qui commence à lasser Leo Messi, tout proche du départ.

Rebondissement pour Messi, le PSG vend la mèche https://t.co/rbN1nC4wo5 pic.twitter.com/4W2cywQYDS — le10sport (@le10sport) April 5, 2023

Messi ne veut plus prolonger

Comme le10sport vous l'a révélé en exclusivité, le PSG et le clan Messi étaient très optimistes quant à sa prolongation. Mais en quelques semaines, tout a basculé. Le contrecoup du Mondial se fait clairement ressentir. En sélection, Messi donne tout, alors qu'au PSG c'est l'inverse, ce qui aurait convaincu les dirigeants parisiens de ne plus faire de sa prolongation une priorité d'après RMC Sport . Et pour ce qui est du joueur, la tendance se confirme également. Messi souhaiterait s'en aller alors qu'un accord avait été trouvé pour prolonger. Mais partir où ? Deux destinations se profilent pour lui.

Deux clubs se positionnent pour Messi