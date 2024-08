Mercato : Vers un transfert surprise au PSG ?

Axel Cornic

La récente blessure de Gonçalo Ramos pourrait rebattre les cartes pour la fin du mercato parisien. L’attaquant s’est blessé à la cheville face au HAC lors de la première journée de Ligue 1 (1-4) et sera absent pour une durée de trois mois... ce qui pourrait bien pousser le Paris Saint-Germain à boucler une opération très surprenante !

Décidément, les problèmes arrivent très tôt pour le PSG. La saison à peine commencé, Luis Enrique a déjà perdu une pièce importante de son effectif, avec Gonçalo Ramos. Victime d’une fracture de la cheville gauche face au HAC, le Portugais sera absent pour une durée de trois mois.

Mbappé : Le PSG en remet une couche sur son départ ! https://t.co/10nGLN0wCC pic.twitter.com/lPmYGI8iKo — le10sport (@le10sport) August 18, 2024

Gros dilemme pour le PSG

Que va donc faire le club parisien ? Les versions se contredisent ces dernières heures puisque si RMC Sport et L’Equipe parlent d’un retour sur le mercato pour recruter un attaquant supplémentaire, du côté du Parisien on assure le contraire. Car Ramos reviendra tout de même en novembre, ce qui n’est pas une catastrophe et Luis Enrique peut déjà compter sur plusieurs options utiles.

Une troisième solution ?

Nous ne sommes toutefois pas à l’abri d’une surprise ! Si le quotidien confirme ce que nous avons pu vous révéler sur le10sport.com pour Victor Osimhen, il laisse entendre que plusieurs pistes secrètes pourraient être étudiées en cette fin de mercato. L’identité des joueurs n’est pas dévoilée mais le profil recherché est simple, avec un joueur pouvant faire l’appoint au PSG et qui prendra du recul une fois Gonçalo Ramos revenu.