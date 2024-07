Mercato : Une offre de 30M€ dégainée à cause du PSG

Axel Cornic

Après l’échec Khvicha Kvaratskhelia, qui semblait être la grande priorité du début du mercato, le Paris Saint-Germain se serait rabattu sur d’autres profils pour oublier Kylian Mbappé. Et il y a un nom qui revient régulièrement depuis quelques jours avec Jadon Sancho, ailier de Manchester United qui s’est relancé en prêt au Borussia Dortmund.

On pensait que le PSG allait rapidement régler la succession de Kylian Mbappé, mais ça prend plus de temps que prévu. Luis Enrique aurait bien aimé pouvoir compter sur Khvicha Kvaratskhelia, mais les négociations avec le Napoli ont rapidement tourné en rond et d’autres dossiers ont donc été ouverts.

PSG : Grande nouvelle pour ce transfert à 60M€ ! https://t.co/TktEkiGOY3 pic.twitter.com/9EecOwR4JZ — le10sport (@le10sport) July 30, 2024

Sancho pour le PSG ?

Plusieurs postes sont évoquées depuis quelques temps, mais en France comme à l’étranger on parle surtout de Jadon Sancho. Déjà lié au PSG par le passé, l’international anglais chercherait un nouveau club après son retour de prêt à Manchester United. En grand froid avec son entraineur Erik Ten Hag, il ne dirait pas non à un départ vers un club prestigieux comme Paris.

La Juventus a choisi Adeyemi

Une très bonne nouvelle nous arrive d’Italie, puisque le PSG pourrait bien voir son principal adversaire jeter l’éponge dans ce dossier Sancho. D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, la Juventus aurait décidé d’explorer d’autres pistes, vraisemblablement effrayée par la concurrence parisienne. L'heureux élu serait Karim Adeyemi, avec Sky Sport Italia qui annonce déjà une offre de 30M€ qui serait arrivée du côté du Borussia Dortmund.