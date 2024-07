Mercato - OM : Un nouveau crack pour De Zerbi pour oublier un flop ?

Axel Cornic

Sauf grande surprise, l’Olympique de Marseille pourrait bientôt annoncer la sixième recrue de son mercato estival, après Mason Greenwood ou encore Pierre-Emile Højbjerg. Il s’agit de Valentin Carboni, jeune espoir argentin qui devrait arrivée à l’OM sous la forme d’un prêt en provenance de l’Inter, avec une option d’achat fixée à 40M€.

Après un prêt convaincant à Monza la saison dernière, Valentin Carboni est prêt à franchir un palier. Le milieu offensif de 19 ans pourrait devenir l’une des nouvelles armes offensives de Roberto De Zerbi, qui l’aurait fortement voulu. Son prêt serait imminent et il pourrait donc devenir la sixième recrue de ce mercato marseillais.

L’Inter annonce la couleur

La presse italienne avait déjà vendu la mèche ces derniers jours, mais c’est l’Inter qui a confirmé ce mardi l’existence de négociations très avancées avec l’OM. « Nous discutons avec Marseille et nous conclurons un prêt tout en gardant le contrôle sur le joueur » a déclaré Giuseppe Marotta, administrateur délégué du club lombard. Ainsi, l’Argentin devrait devenir la nouvelle recrue marseillaise de l’été, avec un prêt assorti d’une option d’achat à 40M€.

Carboni peut faire oublier Correa

D’après les informations de Il Corriere dello Sport, l'Inter souhaite tout de même garder la main sur l’avenir d’un jeune prometteur et une clause de rachat devrait être insérée dans son contrat. Celle-ci oscillerait de 43 à 45M€ en fonction des sources, avec Valentin Carboni qui pourrait bien devenir l’un des nouveaux chouchous du Vélodrome. D’ailleurs, le quotidien italien explique qu’à Milan on a bon espoir de le voir effacer l’énorme flop qu’a été le prêt d’un autre Argentin qui n’est autre que Joaquin Correa. Fantomatique la saison dernière, l’attaquant n’a jamais convaincu l’OM au cours de son prêt et est revenu chez les Nerazzurri en ce mois de juillet.