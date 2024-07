Mercato : Ce buteur va snober le PSG ?

Amadou Diawara

Orphelin de Kylian Mbappé, qui s'est engagé en faveur du Real Madrid, le PSG aimerait recruter un nouvel avant-centre lors de ce mercato estival. En ce sens, le club de la capitale aurait coché le nom de Julian Alvarez. Toutefois, l'attaquant de Manchester City aurait pour priorité de signer à l'Atlético de Madrid.

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a décidé de claquer la porte du Parc des Princes, et ce, après avoir passé sept années à Paris. En effet, le capitaine et numéro 10 de l'équipe de France s'est engagé librement et gratuitement en faveur du Real Madrid.

🚨"JULIÁN ÁLVAREZ tiene como PRIORIDAD ir al ATLETI".



👍"El jugador y el club rojiblanco son OPTIMISTAS".



ℹ️ Información de @marcosbenito9 pic.twitter.com/7earHCHqKR — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 30, 2024

Le PSG en pince pour Alvarez

Pour pallier le départ de Kylian Mbappé, le PSG voudrait recruter un nouvel attaquant de pointe. Dans cette optique, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi aurait inscrit le nom de Julian Alvarez sur ses tablettes. L'international argentin étant sous contrat jusqu'au 30 juin 2028 avec Manchester City.

« La priorité de Julian Alvarez est d'aller à l'Atlético»

Ce mardi après-midi, Marcos Benito a fait un point sur l'avenir de Julian Alvarez. A en croire le journaliste d'El Chiringuito TV, l'attaquant de 24 ans préférerait rejoindre l'Atlético de Madrid au PSG. « La priorité de Julian Alvarez est d'aller à l'Atlético. Le joueur et le club rouge et blanc sont optimistes », a-t-il affirmé.