Mercato : Une guerre à 20M€ se prépare à l’OM ?

Thomas Bourseau

Les plans de l’Olympique de Marseille sont particulièrement clairs pour ce qui relève du recrutement du portier de Roberto De Zerbi qui remplacera Pau Lopez en partance pour Côme. Filip Jorgensen a la cote à l’OM, mais pas seulement. La Premier League lorgnerait le gardien de Villarreal, mais les dés ne sont pas encore jetés. Loin de là.

Dans le cadre du mercato qui fermera ses portes le 30 août prochain, l’OM se doit de boucler le transfert d’un gardien d’ici-là. La raison est simple et réside dans le fait que Pau Lopez semble être plus proche que jamais d’un départ. L’accession en Serie A de Côme lui aurait donné de sérieuses envies d’ailleurs après trois saisons passées à l’OM.

OM : Coup de théâtre pour ce transfert polémique https://t.co/wSG1h5zbGs pic.twitter.com/B7rfm6HwF6 — le10sport (@le10sport) July 14, 2024

De Zerbi et Longoria se sont mis d’accord sur le recrutement d’un gardien !

Et pour ce qui est de son remplacement, Pablo Longoria et Roberto De Zerbi semblent avoir un plan d’action très précis : recruter un gardien doté d’une aisance technique ballon au pied. Le jeu au pied sera primordial dans la sélection du prochain gardien de l’OM d’après les informations communiquées par Relevo. Le président de l’Olympique de Marseille et le nouvel entraîneur auraient le même chemin de pensée sur la question. Et il se trouve que l’une des options explorées par le pensionnaire de Ligue 1 mène à Villarreal.

20M€ pour Jorgensen, la Premier League sur le coup ?

Club entraîné par Marcelino, ex-coach de l’OM, rejoint par Pape Gueye en tant qu’agent libre cet été, Villarreal dispose dans ses rangs de Filip Jorgensen. Le gardien suédois de 22 ans serait accessible contre un chèque de 20M€. L’Olympique de Marseille serait toutefois contraint de livrer bataille à plusieurs écuries de Premier League qui, en raison de droits télés du championnat particulièrement lucratifs pour les clubs, font d’eux une véritable menace pour l’OM sur le marché des transferts.

Pas d’offre de l’OM ni de ses concurrents pour Jorgensen

Mais tout n’est pas perdu pour Pablo Longoria, bien au contraire. Relevo affirme que ni l’OM ou les clubs de Premier League intéressés par le profil de Filip Jorgensen n’ont approché Villarreal avec la moindre intention de discuter et encore moins de dégainer une offre de transfert. La balle est dans le camp de Longoria et de l’OM donc.