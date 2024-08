Mercato : « Un top joueur» rejoint Mbappé et se lâche

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé a bouclé son premier transfert pour le compte du Stade Malherbe de Caen. Actionnaire majoritaire du club depuis quelques jours, l'international français est parvenu à enregistrer l'arrivée de Yann M'Vila. L'ancien international français est revenu sur son transfert et sur son grand retour dans l'hexagone.

Actionnaire majoritaire du Stade Malherbe de Caen depuis quelques jours, Kylian Mbappé a bouclé un premier gros coup. Le club de Ligue 2 va pouvoir compter sur Yann M’Vila, ancien international français et libre depuis son départ de West Bromwich. « Un top joueur et un mec formidable » selon les dires de son ancien coéquipier à Rennes Benoît Costil. Fraîchement arrivé à Caen, M’Vila est revenu sur son retour en France, quatre ans après son départ de l’ASSE.

Mbappé justifie son arrivée

« L’argent est souvent tabou dans le football mais moi ça n’a jamais été ma motivation première. Je suis venu pour le projet, pour les ambitions du club aussi. Puis pour moi, c’est un challenge personnel que je veux réussir, car j’en ai encore énormément sous le coffre. Et je veux montrer ici, dans mon pays, que je suis capable d’être le joueur que tout le monde a pu connaître et de montrer mon expérience » a déclaré M’Vila dans des propos rapportés par Ma Ligue 2 ce jeudi.

M'Vila annonce la couleur

Selon lui, il a beaucoup à apporter à l’équipe entraînée par Nicolas Seube. « Certainement un rôle de régulateur. Quand on sent que l’équipe est un peu sous l’eau, mettre le pied sur le ballon. Mais aussi à la transition, pouvoir aller vers l’avant rapidement. C’est mes qualités depuis jeune, de sentir le jeu. Je vais essayer d’être un leader technique avant tout. Je me qualifie de fiable et on peut compter sur moi. Avoir des responsabilités ne me fait pas peur. » a lâché M’Vila.