Mercato : Un phénomène arrive au PSG dès cet hiver !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Comme souvent, le football sud-américain est épié, et plusieurs talents sont scrutés par les plus grands clubs européens. C'est le cas du milieu offensif de River Plate Franco Mastantuono (17 ans). Présenté comme l'un des joueurs les plus prometteurs en Argentine, il est notamment dans le viseur du PSG. Et contrairement à Endrick, Mastantuono peut s'envoler vers l'Europe dès cet hiver sans attendre sa majorité. Explications.

Bien décidé à préparer l'avenir en recrutant plusieurs joueurs prometteurs, le PSG se serait positionné pour le transfert de Franco Mastantuono, milieu offensif de 17 ans qui évolue à River Plate. Et malgré la concurrence de grands clubs européens tels que Manchester City, Chelsea ou le Real Madrid, les Parisiens préparent du lourd pour remporter cette énorme bataille qui s'annonce sur le mercato.

Mastantuono vers le PSG ?

En effet, selon les informations du journaliste argentin Renzo Pantich, Franco Mastantuono est la grande priorité du PSG qui serait prêt à lever la clause libératoire du joueur de River Plate. Cette dernière s'élèverait à 40M€ et pourrait monter jusqu'à 45M€ dans les dix derniers jours de chaque mercato.

Un transfert dès cet hiver est possible

Et selon Renzo Pantich, le PSG serait prêt à lever la clause libératoire dès le mercato d'hiver. Et pour cause, Franco Mastantuono n'a pas besoin d'attendre sa majorité pour rejoindre l'Europe puisqu'il possède un passeport italien. Par conséquent, contrairement à Endrick par exemple, qui a du attendre d'avoir 18 ans pour signer au Real Madrid, le milieu offensif de River Plate peut non seulement signer au PSG mais également rejoindre le club de la capitale dès le mois de janvier. Néanmoins, les deux clubs peuvent également se mettre d'accord pour le joueur reste en prêt à River jusqu'en fin de saison. Mais si le PSG lève l'option d'achat et que Franco Mastantuono veut signer à Paris, Los Millonarios n'auront pas leur mot à dire.