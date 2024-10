PSG : Transfert à 40M€, la bombe est lâchée à l’étranger !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présenté comme l'un des plus grands espoirs du football sud-américain, Franco Mastantuono (17 ans) affole le marché européen. Plusieurs géants du Vieux Continent sont déjà intéressés à l'image du Real Madrid, longtemps présenté comme le favori, ou encore Chelsea et Manchester City. Mais un journaliste argentin lâche une bombe en annonçant que le PSG pourrait rafler la mise cet hiver.

Depuis l'arrivée de Luis Campos au poste de conseiller sportif du PSG, un nouveau projet a été mis en place du côté du club de la capitale avec notamment la volonté de dénicher de grands talents pour le futur. Dans cette optique, les Parisiens scrutent notamment en Amérique du Sud comme en témoignent les arrivées de Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo en provenance du Brésil en janvier dernier.

Mastantuono dans le viseur du PSG ?

Mais le PSG regarde également du côté de l'Argentine. Et pour cause, selon les informations du journaliste argentin Renzo Pantich, qui présente ses révélations comme une « bombe » le club de la capitale fait de Franco Mastantuono sa grande priorité. Le milieu offensif de River Plate est présenté comme l'un des plus grands espoirs du football sud-américain du haut de ses 17 ans.

Une clause libératoire à 40M€

Par conséquent, la concurrence est déjà rude dans ce dossier avec l'intérêt du Real Madrid, de Manchester City ou encore Chelsea. Mais Renzo Pantich assure que le PSG est prêt à lever la clause libératoire de Franco Mastantuono dès cet hiver pour prendre l'avantage. Une clause libératoire estimée à 40M€ et qui passe à 45M€ lors des dix derniers jours de chaque mercato.