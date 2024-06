Mercato : Un joueur signe avec le PSG, il regrette !

Alexis Brunet

Après neuf saisons au PSG, Layvin Kurzawa a quitté le club de la capitale cet été. Le latéral aurait pu quitter Paris il y a plusieurs années, mais en 2020, Leonardo, alors directeur sportif, l’avait fait prolonger jusqu’en 2024. Aujourd’hui, l’ancien joueur de l’AS Monaco regrette ce choix, surtout qu’il aurait pu rejoindre Manchester United.

Cet été est notamment marqué par le départ de Kylian Mbappé du PSG. Le champion du monde part après sept saisons passées à Paris, mais il n’est pas le seul dans ce cas. Layvin Kurzawa aussi a quitté le club de la capitale, lui qui était arrivé en 2015 au PSG, en provenance de l’AS Monaco.

Kurzawa regrette d’avoir prolongé au PSG

Lors d’une interview pour L’Équipe , Layvin Kurzawa est revenu sur son aventure au PSG et notamment les dernières années plutôt compliquées. Le défenseur a révélé qu’il regrettait aujourd’hui d’avoir prolongé son contrat de quatre ans à Paris, en 2020, alors qu’il aurait pu rejoindre Manchester United. « On m'a mal conseillé. J'avais des options mais on ne m'avait pas mis au courant. Si on m'avait dit qu'il y avait ce club qui s'était manifesté, celui de mes rêves (Manchester United), j'aurais réfléchi. » Une prolongation qui avait été décidée par le directeur sportif de l’époque, Leonardo.

Kurzawa n’a presque pas joué avec le PSG cette saison

Layvin Kurzawa n’a que 31 ans et il ne veut pas encore prendre sa retraite. Le défenseur espère retrouver un club cet été, mais cela sera compliqué. Ce dernier n’a presque pas joué de la saison avec le PSG (seulement neuf minutes en Ligue 1) et il n’a donc pas eu beaucoup d’occasions de se montrer. Toutefois, le latéral dispose tout de même de beaux arguments en sa faveur, lui qui a évolué au PSG, à l’AS Monaco et qui a également été international français. Reste à voir si un club tentera le pari...