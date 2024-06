Le PSG tente un improbable transfert, le joueur hallucine !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

N’entrant pas dans les plans du PSG ces dernières années, Layvin Kurzawa arrive à la fin de son engagement. Malgré sa situation dans la capitale, le latéral gauche n’a pas souhaité partir n’importe où pour retrouver du temps de jeu. Un départ vers la MLS a notamment été écarté, au grand dam de la formation parisienne.

Neuf années après sa signature au PSG, Layvin Kurzawa va officiellement quitter le club de la capitale à la fin du mois, lorsque son contrat arrivera à terme. Cela fait désormais trois saisons que le latéral gauche est devenu indésirable aux yeux des dirigeants, qui ont tenté de s’en séparer coûte que coûte, au point de lui proposer une destination loin de lui convenir.

« On m'a dit : "On t'envoie là-bas" »

Interrogé par L’Équipe sur le fait d’avoir parfois priorisé l’aspect financier au projet sportif au cours des dernières années, Layvin Kurzawa critique le traitement du PSG à son égard. « Je ne vais pas dire que ça n'a jamais été le cas, mais ce n'était pas vraiment une question de salaire. On m'a dit : ''On t'envoie là-bas'', c'est totalement différent. Moi, on ne m'envoie nulle part », confie-t-il, dévoilant notamment la volonté du PSG de l’envoyer en MLS.

« C'était un grand non »