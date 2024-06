Mercato : Il quitte le PSG et règle ses comptes avec Al-Khelaïfi !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Tout comme Kylian Mbappé ou encore Keylor Navas, Layvin Kurzawa voit son contrat avec le PSG expirer à la fin du mois. Le latéral gauche de 31 ans totalise seulement deux apparitions avec le maillot rouge et bleu sur les trois dernières saisons, une fin d’aventure qu’il regrette, pointant du doigt la direction parisienne.

C’est la fin de l’histoire entre le PSG et Layvin Kurzawa, qui arrive à la fin de son contrat neuf années après sa signature dans la capitale. Recruté pour succéder à Maxwell sur le flanc gauche de la défense, l’ancien de l’AS Monaco a fini par vivre un cauchemar en étant mis à l’écart ces trois dernières années. C’est donc au terme d’une nouvelle saison blanche, avec une seule apparition pour huit minutes de jeu, que Layvin Kurzawa quitte définitivement le PSG, une issue que regrette le latéral gauche.

« Le courant passait bien avec le coach, mais les décisions ne venaient pas seulement de lui »

« Je sentais qu'il y avait une possibilité avec les blessures de Nuno (Mendes) et de Presnel (Kimpembe). J'aurais pu avoir beaucoup plus de temps de jeu. Le courant passait bien avec le coach (Luis Enrique), mais les décisions ne venaient pas seulement de lui. Lui, il m'a fait un cadeau en me faisant rentrer cette saison , confie Kurzawa dans un entretien accordé à L’Équipe. Pour moi, c'était un énorme cadeau. Je m'attendais à jouer zéro minute. Luis Enrique s'est dit : ''Je le fais parce qu'il le mérite''. Ça n'a pas dû plaire à certaines personnes au club... Il a vu mon attitude à l'entraînement, à un moment, je faisais partie de ceux qui s'entraînaient le mieux. Et puis j'ai compris que je n'allais rien avoir . »

« Il y a eu un manque de respect envers moi sur cette dernière année, et les précédentes »