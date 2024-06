Mercato : Luis Enrique lui fait une promesse, le PSG a tout gâché

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Apparu seulement dix minutes au total durant la saison avec le PSG, Layvin Kurzawa n'est jamais entré dans les plans de Luis Enrique. Et pourtant, le latéral gauche assure qu'il avait une très bonne relation avec le technicien espagnol qui semblait apprécier ses qualités. Par conséquent, la décision de peu faire jouer Kurzawa semble venir de plus haut.

L'été dernier, de retour d'un prêt à Fulham, Layvin Kurzawa s'était mis en valeur durant la préparation estivale du PSG. Par conséquent, entre la blessure de Nuno Mendes et le départ Juan Bernat, tout laissait à penser que l'ancien Monégasque aurait du temps de jeu cette saison à un poste où la seule concurrence venait de Lucas Hernandez, qui peut également jouer dans l'axe. D'ailleurs, Layvin Kurzawa, conscient qu'il peut avoir un coup à jouer, décide de rester au PSG. Finalement, il ne jouera que 10 minutes au total pour sa dernière saison parisienne. En effet, en fin de contrat, il va quitter le club neuf ans après sa signature. Alors, comment expliquer une telle situation ? Le joueur a une petite idée sur la question.



«J'ai une très bonne relation avec le coach»

« C'est pour ça que je décide de rester, parce que j'ai une très bonne relation avec le coach, je joue la plupart des matches de préparation, et je me sens très bien. J'ai comme l'impression à ce moment-là que le coach me fait confiance. Il parle très bien de moi, Nuno Mendes est blessé pour un certain moment, donc il n'y a pas de vrai latéral gauche. Il y a Lucas Hernandez, mais qui peut jouer dans l'axe. Donc pour moi, c'est une opportunité. Je suis bon, je le sais et on me le fait comprendre. Aux entraînements aussi, j'ai des retours de l'entraîneur et du staff qui me disent qu'il fallait que je continue », explique-t-il dans une interview accordée au Média Carré , avant de poursuivre ses explications.

«Je pense que c'était une décision venue d'au-dessus»