Mercato - PSG : Après son départ, il sort du silence !

La rédaction

Recruté en 2015 pour environ 25M€ en provenance de l'AS Monaco, Layvin Kurzawa a quitté le PSG cet été alors que son contrat prend fin le 30 juin. Le latéral gauche est d'ailleurs sorti du silence dans une interview accordée au Média Carré, assurant qu'il part «en paix».

Lorsqu'il arrive au PSG en 2015, Layvin Kurzawa est alors présenté comme l'un des plus grands espoirs français à son poste. Mais neuf ans plus tard, le bilan est globalement décevant pour le latéral gauche qui quitte le club de la capitale par la petite porte cet été alors que son contrat prend fin le 30 juin. L'ancien Monégasque est d'ailleurs sorti du silence à ce sujet.



Layvin Kurzawa sort du silence après son départ

« C'est la page principale de ma carrière et c'est une page qui se tourne. Donc à la fois triste, et en paix. Même plus en paix que triste. Même si ça me fait mal, j'ai vécu 9 belles années avec des hauts et des bas. Mais le mot le plus importants, c'est "en paix" (...) Je ne garde que le positif », lâche-t-il dans une interview accordée au Média Carré, avant d'en rajouter une couche.

«La paix que je ressens aujourd'hui est vraiment bien»