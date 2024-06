PSG : Coup de théâtre, une figure du projet QSI va claquer la porte ?

Alexis Brunet

Depuis 2022, Luis Campos est le conseiller football du PSG. Ce n’est pas la première fois que le Portugais travaille pour une équipe de Ligue 1, puisqu’il a exercé du côté de Lille et de Monaco par le passé. Justement, ce dernier pourrait faire son retour à l’ASM très prochainement. En effet, le club de la Principauté pourrait être racheté prochainement par un investisseur saoudien, qui voudrait placer Luis Campos comme président. Explication.

Cet été, Luis Campos doit gérer une nouvelle fois le mercato du PSG. Le conseiller football parisien doit notamment trouver un remplaçant à Kylian Mbappé, mais il a pour ambition de recruter dans tous les secteurs. Il a d’ailleurs déjà bouclé l’arrivée du gardien de but Matvey Safonov, qui s’est engagé en provenance du FK Krasnodar contre un chèque d’environ 20M€.

Luis Campos bientôt à la tête de l’AS Monaco ?

Mais il y a une possibilité pour que Luis Campos quitte prochainement le PSG. D’après les informations de L’Équipe , un projet de rachat saoudien de Monaco pourrait aboutir. Si le projet va au bout, les investisseurs souhaiteraient que le Portugais soit nommé président de l’ASM. Cela serait un vrai tremblement de terre, car on sait que les relations entre le Qatar qui détient le club de la capitale et l’Arabie saoudite sont parfois tendues. Cela le serait donc encore plus si Luis Campos venait à quitter le PSG pour prendre la tête de ce nouveau projet.

Mercato - PSG : Le prochain club de Xavi Simons vend la mèche ? https://t.co/9q4pwSURjk pic.twitter.com/GBD900osyM — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

Les relations n’ont pas toujours été bonnes avec le PSG