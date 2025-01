Mercato : Un joueur de l'OM éjecté !

Arnaud De Kanel

En grandes difficultés depuis son arrivée à l'OM, Lilian Brassier ne devrait plus revêtir la tunique olympienne. Le défenseur marseillais arrivé l'été dernier sous la forme d'un prêt avec option d'achat devrait quitter la cité phocéenne cet hiver. Toutes les parties auraient acté cette décision.

Quand l'OM a officialisé l’arrivée de Lilian Brassier l’été dernier, le club semblait avoir réalisé un joli coup pour solidifier sa défense en recrutant l'un des meilleurs défenseurs de Ligue 1 sur la saison écoulée. Mais à peine six mois plus tard, l’aventure marseillaise du défenseur pourrait déjà toucher à sa fin. Avec l’arrivée hivernale de Luiz Felipe Ramos pour renforcer le secteur défensif, l’avenir de Brassier sur la Canebière semble plus que compromis.

Kaboré a choisi l'OM au lieu de Messi à Barcelone. Découvrez cette décision qui a marqué sa carrière ! ⚽

➡️ https://t.co/pgIZRqepom pic.twitter.com/NI3JmTcdcW — le10sport (@le10sport) January 13, 2025

Brassier ne joue plus

Titulaire lors des cinq premières journées de championnat, Lilian Brassier a totalement sombré. Depuis sa piteuse prestation face à l'AJ Auxerre le 8 novembre dernier, l'ancien défenseur du Stade Brestois n'a joué qu'une seule petite minute. Son départ est inéluctable.

Le départ de Brassier est acté

D'après les informations de L'Equipe, l'OM, le joueur et son entourage seraient tombés d'accord : Brassier doit partir cet hiver. Il reste un peu plus de trois semaines au club phocéen pour trouver un point de chute à sa recrue estivale.