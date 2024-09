Mercato : Un «génie du foot» est arrivé à l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Annoncé dans le viseur de plusieurs grands clubs européens, c’est finalement de l’OM dont Roberto De Zerbi est devenu le nouvel entraîneur. Le technicien italien a eu un gros impact sur le mercato marseillais et Neal Maupay ne fait pas exception, lui qui le considère comme un des meilleurs entraîneurs au monde.

Et si la plus grosse recrue de l’OM cet été était son entraîneur ? À la recherche du successeur de Jean-Louis Gasset, Marseille a réussi contre toute attente à s'attacher les services de Roberto De Zerbi. Ce dernier semblait pourtant avoir des opportunités plus intéressantes, mais c’est bien dans la cité phocéenne qu’il a décidé de poursuivre sa carrière après son départ de Brighton.

« C’est un des meilleurs entraîneurs au monde actuellement »

« Sans langue de bois, c’est quelque chose que je pensais les saisons précédentes, je pense que c’est un des meilleurs entraîneurs au monde actuellement », a confié Neal Maupay à propos de Roberto De Zerbi, dans un entretien accordé à Maritima. « Par sa vision du football et ce qu’il a su faire en Angleterre, dans le meilleur championnat au monde, avec une “petite” équipe de Brighton il est arrivé et puis il a mis en place son projet de jeu, il les a amenés jusqu’en Europa League. Et en Premier League, derrière tous les noms qu’il y a, les budgets. Je ne sais pas si les gens arrivent à se rendre compte mais c’est très très compliqué, les 10 premières places sont quasiment inatteignables. De suite quand j’ai discuté avec lui, c’était comme une “évidence”. J’ai eu des retours aussi de mes anciens coéquipiers à Brighton qui l’ont eu et qui m’ont dit : “Neal fonce, n’hésite pas. Le coach, tu vas voir, c’est un génie du foot, il va te faire progresser. Par contre, il va te faire travailler. À l'entraînement, il ne te lâche pas. Avec tous les joueurs, il est super intense et motivé. C’est incroyable d’être son joueur.” J’avais pas besoin de ça parce que j’avais déjà discuté avec lui et je savais que je voulais venir, mais ça m’a juste conforté dans mon idée. »

« Chaque passe, chaque déplacement doit être millimétré sinon ça le rend fou »

« Il ne s’arrête jamais. Je ne sais pas comment il fait. Il y a des entraîneurs qui regardent les entraînements, donnent deux, trois consignes à la fin. Lui, c’est chaque passe, chaque déplacement doit être millimétré sinon ça le rend fou », a poursuivi Neal Maupay. « Justement, ça fait du bien parce des fois les coachs se reposent un peu sur les joueurs, ils mettent en place quelque chose mais comptent sur eux pour faire vivre l’entraînement. Ça me rappelle comme quand on était au centre. Un coach qui veut te faire progresser et te loupe pas. Si ton contrôle, ta passe, n’est pas bon il va te le dire, si t’es pas au bon endroit il va te le faire savoir. Pour progresser et viser le haut niveau c’est de ça dont on a besoin. »