Mercato : Un entraîneur se lâche sur son arrivée à l’OM

Le rayon de soleil est venu des minots. Après 1979, l'OM a remporté la deuxième Coupe Gambardella de son histoire samedi dernier en battant Nancy (4-1). Sur le banc, Christian Bracconi pouvait avoir le sourire, lui qui a été recruté par l'OM en juillet dernier sur les conseils de son prédécesseur Yann Daniélou. Après sa victoire, le coach a évoqué les raisons de sa signature à Marseille.

Les Minots ont redonné le sourire aux supporters marseillais. Les jeunes espoirs de l'OM ont remporté la Coupe Gambardella samedi dernier face à Nancy pour la première fois depuis 1979. Doté d'une génération dorée, le club phocéen va, désormais, devoir gérer la carrière de ses pépites. Président de l'OM, Pablo Longoria pourra compter sur les conseils et les qualités de formateur de Christian Bracconi, à la tête de ce groupe depuis le début de la saison. Ancien coach de Bastia, le Corse s'éclate dans ce rôle et devrait être de la partie la saison prochaine.

Bracconi raconte son arrivée à l'OM

Dans un entretien accordé à Football Club Marseille , Bracconi a accepté de revenir sur sa signature. « Je suis un vrai formateur, je l’ai toujours revendiqué. J’étais en Belgique, j’avais été licencié. Et Yann (Daniélou, actuel directeur du centre de formation et ancien coach des U-19 ndlr) m’a appelé il m’a demandé de venir à Marseille. J’ai passé une semaine à la Commanderie, on a discuté de pleins de choses avec Ontero, mais il n’était pas question d’une arrivée. Les jours, les semaines ont passé et Yann m’a appelé et m’a demandé de venir une journée. L’OM ça ne se refuse pas, c’est un club exceptionnel. Toutes les planètes étaient alignées. Il n’y avait pas de raison de refuser » a confié le coach.

« Je ne compte pas partir »