Mercato : Un énorme indice dévoilé par Zidane sur son avenir ?

La presse française relate une histoire amusante. Des jeunes footballeurs d’un club des Hautes-Alpes ont croisé, ces derniers jours, Zinédine Zidane dans une station service. Selon l'un des acteurs de cette scène, le champion du monde 1998 se rendait en Italie. Simple coïncidence, alors que la direction et le conseil d'administration de la Juventus ont démissionné ?

Un coup de tonnerre a secoué Turin ce lundi soir. La Juventus a annoncé la démission de sa direction et de son conseil d'administration. La fin de l'ère Andrea Agnelli, débutée en 2010. Actionnaire majoritaire de la Vieille Dame , la holding Exor devrait miser sur Gianluca Ferrero pour diriger le club. Dans les prochains jours, une décision devrait être prise au sujet de l'avenir de Massimilano Allegri. Sur la sellette depuis plusieurs semaines, il n'est pas certain de poursuivre l'aventure.

Juventus board have decided to resign, including president Andrea Agnelli and vice president Pavel Nedved. It’s the end of Andrea Agnelli’s era as Juve president. 🚨⚪️⚫️ #JuventusThere will be new board and new club structure to be decided in the next months. pic.twitter.com/5QemEMkicH