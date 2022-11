Mbappé, Thuram… Toutes les infos mercato du 29 novembre

La rédaction

Alors que le mercato hivernal ouvrira ses portes début janvier après la Coupe du Monde au Qatar, Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

PSG : Al-Khelaïfi très ferme sur l'avenir de Mbappé

Dans un large entretien accordé à Marca , le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi a été interrogé sur l'avenir de Kylian Mbappé. Et il affiche un discours très clair : « Chaque mois, chaque semaine et même chaque jour, je dois répondre à cette question. Il vient de renouveler son contrat et nous sommes tous heureux. L'équipe n'a pas perdu un seul match de toute la saison, et nous avons déjà atteint 100 matchs d'affilée à guichets fermés... », explique Al-Khelaïfi.



Pour plus d'informations, cliquez ici

L'OM est là pour Marcus Thuram, mais pas tout seul