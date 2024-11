Mercato : Transferts garantis cet hiver au RC Lens ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Actuellement placé à la 8ème place de Ligue 1 après onze journées, le RC Lens continue d'être un adversaire coriace pour les meilleures équipes du championnat. Les Nordistes ont vécu un mercato estival assez houleux et comme les transferts de Kevin Danso et de Neil El Aynaoui ont été annulés, le club n'a pas réalisé tous ses objectifs.

Dans l'allure comme les années précédentes pour une place européenne à la fin de la saison, le RC Lens n'a pas obtenu tout ce qu'il voulait cet été lors de la période de mercato. Le club compte bien remettre les pendules à l'heure cet hiver en s'activant à nouveau.

Le RC Lens a plombé le mercato de l'OM https://t.co/4xEOlptwrs pic.twitter.com/EzMJDyUMRy — le10sport (@le10sport) October 30, 2024

Lens veut vendre

Pour remettre de l'ordre dans ses comptes, le RC Lens a besoin de vendre des joueurs cet hiver. En effet, comme le rapporte L'Equipe, le club espérait réaliser 47M€ de ventes lors du dernier mercato estival, mais l'objectif n'a pas été atteint.

Des objectifs pas remplis

En plus des ventes qui n'ont pas satisfait les dirigeants lensois, le RC Lens devait baisser la masse salariale de 20M€ mais comme le relève le quotidien sportif, elle n'a baissé que de 12M€. Une chose est sûre, le mercato hivernal 2025 devrait être animé du côté des Sang et Or avec plusieurs départs au programme.