Mercato - RC Lens : Il vend la mèche pour son transfert ?

Arnaud De Kanel

Lors du dernier mercato estival, Kevin Danso semblait tout proche de rejoindre l'AS Rome. Mais ce transfert prometteur n’a finalement pas vu le jour, et l’international autrichien est resté au RC Lens. Interrogé sur ses perspectives, Danso a pris le temps de clarifier sa position.

Will Still peut encore s'appuyer sur Kevin Danso en défense, mais la situation aurait pu être bien différente. En effet, cet été, l’Autrichien était sur le point de rejoindre l’AS Rome, et tout semblait déjà plié pour un départ vers le club italien. Cependant, un imprévu médical a changé la donne : un problème cardiaque détecté lors de la visite médicale a empêché Danso de signer avec le club de la Louve. Résultat ? Le solide défenseur central est resté à Lens, au grand soulagement des supporters. Reste à savoir pour combien de temps : sous contrat jusqu’en 2027, Danso pourrait bien redevenir une cible de choix dès le prochain mercato hivernal.

«Qui est intransférable ?»

Dans un entretien accordé à L'Equipe, Kevin Danso a mis les choses au point au sujet de son avenir. « Quitter le club en janvier ? Je ne sais pas. Là, je suis concentré sur la saison, le fait d'être bon. Janvier est une possibilité. Comme pour n'importe quel joueur. Qui est intransférable ? Il n'y a rien de prémédité. Je veux jouer au plus haut niveau, me prouver que j'en suis capable. L'aspect sportif sera prioritaire », a avoué le défenseur autrichien. Son transfert avorté a malgré tout laissé une trace.

«J'ai ma famille ici»

« Ça m'a fait mal. Aller à Rome, ne pas y signer, ça peut arriver à plein de joueurs. Je dis toujours que je ne suis pas malheureux. J'ai ma famille ici, un bon club », a ajouté Kevin Danso. Ce dernier devra redoubler d'effort pour retrouver sa place dans le onze de Will Still après l'éclosion de Kodir Khusanov.